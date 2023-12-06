Президент Латвії відповів на погрози Путіна

Заява російського президента Володимира Путіна про те, що у Латвії нібито обмежують права російськомовних, - це спроба розхитати західне суспільство та різними способами зменшити підтримку України.
Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Neatkarīgā".
"Путинська загроза... Це політика залякування. Останнім часом у російській пропаганді поширена думка про те, що всі їхні громадяни або ті, хто належить до "русского мира", зазнають жорстокого поводження. По суті, це спроба прикрити всі злочини, які творить Росія в Україні", - сказав він.
Президент Латвії зазначив, що заява Путіна, "це була навіть не пряма загроза, а скоріше спроба розворушити і запросити до якихось антидержавних дій тих, хто все ще почувається, що належить до "русского мира" і думає, що вони все ще живуть у Російській імперії.
При цьому Рінкевичс нагадав, що росіяни, які живуть у Латвії, не піддаються дискримінації, але є цілком законні вимоги - знати національну мову, а вона є основою кожної країни. Однак у Росії з тими, хто дотримується іншої думки чи з тими, хто не вміє спілкуватися російською, немає демократичних дискусій.
"З цього погляду: це частина стратегічного наративу, в якому домінують зусилля із залякування. Останнім часом я відчуваю, що робляться спроби розколоти не лише наше суспільство, а й західне суспільство, щоб у різний спосіб зменшити підтримку України - у практичному, політичному та моральному аспекті", - додав він.
Нагадаємо, Путін пригрозив "свинством" Латвії через її політику щодо знання державної мови. Він заявив, що в Латвії раніше було 40% російськомовного населення, і "зараз не мало". При цьому він забув згадати, що в Латвії виявилося так багато росіян після окупації цієї країни Москвою, розстрілів та депортації місцевих жителів до Сибіру.
Раніше Путін неодноразово розповідав про нібито "пригноблення російськомовних в Україні", щоб виправдати своє вторгнення. Путін також регулярно міркує про таку "політику" і в країнах Балтії, що частина країн ЄС розцінює як загрозу та можливу підготовку ґрунту до нападу на НАТО.