Президент Латвії відповів на погрози Путіна

"Путинська загроза... Це політика залякування. Останнім часом у російській пропаганді поширена думка про те, що всі їхні громадяни або ті, хто належить до "русского мира", зазнають жорстокого поводження. По суті, це спроба прикрити всі злочини, які творить Росія в Україні", - сказав він.

Президент Латвії зазначив, що заява Путіна, "це була навіть не пряма загроза, а скоріше спроба розворушити і запросити до якихось антидержавних дій тих, хто все ще почувається, що належить до "русского мира" і думає, що вони все ще живуть у Російській імперії.

При цьому Рінкевичс нагадав, що росіяни, які живуть у Латвії, не піддаються дискримінації, але є цілком законні вимоги - знати національну мову, а вона є основою кожної країни. Однак у Росії з тими, хто дотримується іншої думки чи з тими, хто не вміє спілкуватися російською, немає демократичних дискусій.

"З цього погляду: це частина стратегічного наративу, в якому домінують зусилля із залякування. Останнім часом я відчуваю, що робляться спроби розколоти не лише наше суспільство, а й західне суспільство, щоб у різний спосіб зменшити підтримку України - у практичному, політичному та моральному аспекті", - додав він.

Заява Путіна

Нагадаємо, Путін пригрозив "свинством" Латвії через її політику щодо знання державної мови. Він заявив, що в Латвії раніше було 40% російськомовного населення, і "зараз не мало". При цьому він забув згадати, що в Латвії виявилося так багато росіян після окупації цієї країни Москвою, розстрілів та депортації місцевих жителів до Сибіру.

Раніше Путін неодноразово розповідав про нібито "пригноблення російськомовних в Україні", щоб виправдати своє вторгнення. Путін також регулярно міркує про таку "політику" і в країнах Балтії, що частина країн ЄС розцінює як загрозу та можливу підготовку ґрунту до нападу на НАТО.