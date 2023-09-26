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Президент Латвії назвав умову для повного закриття кордонів із Білоруссю та РФ

Фото: Едгар Рінкевичс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У випадках масового напливу мігрантів Латвія готова закрити кордон з Білоруссю і Росією.

Про це заявив президент Латвії Едгар Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

На зустрічі з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом вони обговорювали внесок Берліна в безпеку регіону, а також потенційні ризики гібридної загрози на кордоні НАТО.

Рінкевичс висловив подяку за участь Німеччини в забезпеченні безпеки Балтійського регіону і плани щодо збільшення чисельності Збройних сил. Зокрема він підтвердив готовність Латвії прийняти ротацію бойових літаків Німеччини в Лієлварді 2024 року.

Обговорюючи потенціал гібридних атак на кордоні Латвії, Рінкевичс зазначив, що країна готова вжити всіх необхідних заходів, зокрема закрити кордон із Білоруссю і Росією.

Посилення охорони кордону

Нагадаємо, ще на початку серпня влада Латвії вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю на шість місяців.

Це пов'язано з тим, що там фіксували випадки незаконного перетину кордону з території Білорусі. 

Пізніше стало відомо, що Міністерство оборони Латвії розглядає розміщення на кордоні з Росією та Білоруссю протитанкових мін та інших додаткових перешкод.

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