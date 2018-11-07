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Президент Латвии выдвинул кандидата на пост премьера

Новости » Политика    07.11.2018 - 14:49
Фото: Янис Борданс и Раймонд Вейонис (twitter.comRigas_pils)
Фото: Янис Борданс и Раймонд Вейонис (twitter.comRigas_pils)

Формирование нового правительства было доверено Янису Бордансу

Президент Латвии Раймонд Вейонис решил доверить формирование нового правительства кандидату от Новой консервативной партии Янису Бордансу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, Борданс до 21 ноября должен создать общую картину нового правительства и добиться поддержки большинства. Если он не справится, президент доверит создание правительства другому кандидату.

После встречи с президентом, Борданс призвал все партии, которые потенциально участвуют в формировании правительства, открыто прояснить свои позиции, чтобы переговоры могли продолжаться.

Напомним, в Латвии 6 октября стартовали выборы в Сейм, в борьбе принимали участие 16 партий и политических обьединений.

По состоянию на утро 7 ноября пророссийская социал-демократическая партия "Согласие" на парламентских выборах в Латвии получила почти 20% голосов.

Также сообщалось, что по результатам выборов в латвийский парламент проходят 7 партий.

Так, на первом месте партия "Согласие", на втором - партия "Для развития/За!", далее идет партия "Национальное обьединения", Консервативная партия, партия KPV ("Кому принадлежит государство"), "Партия зеленых и крестьян", а также "Новое единство".

 

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