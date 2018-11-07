Президент Латвії висунув кандидата на пост прем'єра

Фото: Яніс Борданс і Раймонд Вейоніс (twitter.comRigas_pils)

Формування нового уряду довірили Янісу Бордансу

Президент Латвії Раймонд Вейоніс вирішив довірити формування нового уряду кандидату від Нової консервативної партії Янісу Бордансу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як зазначається, Борданс до 21 листопада повинен створити загальну картину нового уряду і домогтися підтримки більшості. Якщо він не впорається, президент довірить створення уряду іншому кандидату.

Після зустрічі з президентом, Борданс закликав всі партії, які потенційно беруть участь у формуванні уряду, відкрито прояснити свої позиції, щоб переговори могли тривати.

Нагадаємо, в Латвії 6 жовтня стартували вибори в Сейм, в боротьбі брали участь 16 партій і політичних об'єднань.

Станом на ранок 7 листопада проросійська соціал-демократична партія "Согласие" на парламентських виборах у Латвії отримала майже 20% голосів.

Також повідомлялося, що за результатами виборів до латвійського парламенту проходять 7 партій.

Так, на першому місці партія "Согласие", на другому - партія "Для розвитку/За!", далі йде партія "Національне об'єднання", Консервативна партія, партія KPV ("Кому належить держава"), "Партія зелених і селян", а також "Нова єдність".