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Президент Латвии о поддержке людей войны против Украины: необходимо лишать гражданства

Новина українською →
Рига, Среда 20 июля 2022 10:06
Президент Латвии о поддержке людей войны против Украины: необходимо лишать гражданства Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr-com-valstsprezidents3)
Автор: Валерия Полищук

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости лишать гражданства людей, которые поддерживают войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью каналу RTVi.

По его словам, в текущей ситуации быть нейтральным невозможно.

"Если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела", - заявил латвийский президент.

По его словам, среди латвийских русских есть часть, которая "явно проукраинская", однако есть еще те, "кто еще не понял, что происходит, но постепенно движутся в направлении понимания".

"И одна часть, которая меньшинство, поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии", - подчеркнул Левитс.

По его словам, те, кто поддерживают российское вторжение в Украину могут быть внесены в список на лишение латвийского гражданства: речь идет об обладателях двойного гражданства.

"У них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект есть в Сейме... Надо смотреть на тех, в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов", - добавил президент Латвии.

Напомним, в Украине могут лишать гражданства людей, которые поддерживали оккупацию территорий и воевали за Россию.

Кроме того, в Раде предлагают лишать украинцев гражданства за государственную измену.

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