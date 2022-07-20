Президент Латвии о поддержке людей войны против Украины: необходимо лишать гражданства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью каналу RTVi .

По его словам, в текущей ситуации быть нейтральным невозможно.

"Если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела", - заявил латвийский президент.

По его словам, среди латвийских русских есть часть, которая "явно проукраинская", однако есть еще те, "кто еще не понял, что происходит, но постепенно движутся в направлении понимания".

"И одна часть, которая меньшинство, поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии", - подчеркнул Левитс.

По его словам, те, кто поддерживают российское вторжение в Украину могут быть внесены в список на лишение латвийского гражданства: речь идет об обладателях двойного гражданства.

"У них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект есть в Сейме... Надо смотреть на тех, в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов", - добавил президент Латвии.