ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Красного Креста прибыл в Киев. Встретится с народом и руководством страны

Новина українською →
Киев, Среда 16 марта 2022 11:48
Президент Красного Креста прибыл в Киев. Встретится с народом и руководством страны Фото: президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в среду, 16 марта, прибыл в Киев. Он планирует встретиться с украинским народом и руководством страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Маурера в Twitter.

"Я приехал в Киев. Я здесь, чтобы поговорить с обществом и властями, поэтому
МККК может расширить наш доступ и нейтральную и беспристрастную гуманитарную работу. Люди в Украине взывают о помощи. Потребности огромны, условия изменчивы. Мы не жалеем сил, чтобы ответить на их призыв", - заявил он.

Напомним, сегодня в Украине не открыт ни один гуманитарный коридор. Министр реинтеграции Ирина Верещук объяснила, что Красный Крест не ответил на украинские предложения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Красный Крест
NEWS
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций