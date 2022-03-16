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Президент Червоного Хреста прибув до Києва. Зустрінеться з народом і керівництвом країни

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Київ, Середа 16 березня 2022 11:48
Президент Червоного Хреста прибув до Києва. Зустрінеться з народом і керівництвом країни Фото: президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер у середу, 16 березня, прибув до Києва. Він планує зустрітися з українським народом і керівництвом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маурера в Twitter.

"Я приїхав до Києва. Я тут, щоб поговорити з суспільством і владою, тому
МКЧХ може розширити наш доступ та нейтральну і неупереджену гуманітарну роботу. Люди в Україні волають про допомогу. Потреби величезні, умови мінливі. Ми не шкодуємо сил, щоб відповісти на їх заклик", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні не відкрито жодного гуманітарного коридору. Міністр реінтеграції Ірина Верещук пояснила, що Червоний Хрест не відповів на українські пропозиції.

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