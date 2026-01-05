Президент Колумбії різко відповів Трампу після натяків на можливу операцію США

У своїй заяві колумбійський лідер наголосив, що як верховний головнокомандувач діє виключно в межах Конституції та вже віддав низку жорстких наказів у боротьбі з наркоторгівлею.

"Я наказав провести найбільше вилучення кокаїну у світовій історії, зупинив зростання вирощування листя коки та ініціював масштабну програму добровільної заміни культур для фермерів, що вирощують коку. Цей процес охоплює 30 000 гектарів коки, і це мій пріоритет як державна політика щодо заміщення сільськогосподарських культур; я керую цією політикою", - сказав він.

Петро також заявив, що за його наказом влада взяла під контроль один із ключових центрів наркобізнесу.

Він висловив упевненість, що народ Колумбії стане на захист президента, і попередив, що затримання національного лідера може "випустити народного ягуара".

Глава держави нагадав, що в молодості був членом ліворадикальної організації, хоч і заприсягся не використовувати зброю після мирної угоди 1989 року.

"Хоча я не був солдатом, я знаю про війну та таємні операції. Я поклявся ніколи не торкатися іншої зброї після мирної угоди 1989 року, але заради моєї країни я знову візьму до рук зброю, зброю, якої я більше не хочу", - сказав він.

Петро також відкинув будь-які звинувачення у незаконній діяльності чи корупції.

"Я не незаконний, і я не наркоторговець. Моїм єдиним активом є мій сімейний будинок, який я досі оплачую зі своєї зарплати. Мої банківські виписки були оприлюднені. Ніхто не міг сказати, що я витратив більше, ніж моя зарплата. Я не жадібний", - заявив політик.

Крім того, президент Колумбії повідомив про усунення кількох полковників із розвідувальної служби поліції за передачу неправдивої інформації на шкоду державі.