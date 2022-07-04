ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Помогает ли Китай России в войне против Украины: ответ ГУР

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 15:21
Помогает ли Китай России в войне против Украины: ответ ГУР Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

В вопросе войны России против Украины Китай в настоящее время занимает нейтральную позицию. До конца года она вряд ли изменится.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

"На данном этапе все же я бы сказал, что позиция Китая более нейтральна в этом вопросе", - сказал он.

При этом он отметил, что до конца года не стоит опасаться, что она изменится в более негативную для нас сторону.

"Но это мое сейчас личное мнение, базируясь на ситуации по состоянию на сейчас", - добавил он.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай избрал позицию быть в стороне в войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы