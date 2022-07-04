Помогает ли Китай России в войне против Украины: ответ ГУР
Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В вопросе войны России против Украины Китай в настоящее время занимает нейтральную позицию. До конца года она вряд ли изменится.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.
"На данном этапе все же я бы сказал, что позиция Китая более нейтральна в этом вопросе", - сказал он.
При этом он отметил, что до конца года не стоит опасаться, что она изменится в более негативную для нас сторону.
"Но это мое сейчас личное мнение, базируясь на ситуации по состоянию на сейчас", - добавил он.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай избрал позицию быть в стороне в войне России против Украины.
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