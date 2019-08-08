Президент Киргизії скликав екстрене засідання Радбезу через ситуацію з Атамбаєвим

Фото: Сооронбай Жеенбеков (president.kg)

Президент країни перервав відпустку для вирішення ситуації

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков скликає екстрене засідання Ради безпеки через ситуацію з затриманням колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Наголошується, що засідання заплановано на четвер, 8 серпня, вранці, у першій половині дня. Очолить його Жеенбеков.

"Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков 7 серпня, перервавши свлю короткострокову тижневу відпустку, виїхав в Бішкек", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, у селі Кой-Таша при спробі силового захоплення колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва помер боєць спецназу. Він отримав поранення під час штурму. Медикам не вдалося його врятувати.

Після штурму будинку колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва всередині залишилися шість співробітників спецназу. Їх тримають в заручниках прихильники Атамбаєва. За їх словами, спецназівці залишаться до ранку.

В Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. В результаті силової операції кілька людей отримали поранення. На тлі повідомлень про затримання Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку.

Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для порушення кримінальних справ проти екс-президента. Його вже кілька разів викликали на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.