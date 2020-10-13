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Президент Киргизии признал незаконным назначение премьера

Автор: РБК-Украина

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении нового состава кабмина во главе с Садыром Жапаровым. Новый состав правительства Киргизии был утвержден 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

"Кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу. В связи с этим аппарат президента Кыргызской Республики вернул предоставленные документы в парламент", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что наличие кворума означает присутствие 61 депутата парламента. Однако во время голосования в кабмине присутствовали 51 депутат. При этом дополнительно было десять доверенностей от других депутатов.

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"Наличие доверенностей дает право на голосование, но не на формирование кворума", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее парламент Киргизии утвердил новый состав правительства. Тогда премьером был назначен Садыр Жапаров.

Кроме того, новые парламентские выборы в стране должны назначить до 6 ноября. ЦИК также обратился к парламенту страны с просьбой внести некоторые изменения в избирательное законодательство.

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