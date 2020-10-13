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Президент Киргизії визнав незаконним призначення прем'єра

Автор: РБК-Україна

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков визнав незаконним рішення парламенту про призначення нового складу кабміну на чолі з Садиром Жапаровим. Новий склад уряду Киргизії був затверджений 10 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба президента Киргизії.

"Кворум не був забезпечений, рішення, прийняті без кворуму, вважаються незаконними і не мають юридичну силу. У зв'язку з цим апарат президента Киргизької Республіки повернув надані документи в парламент", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що наявність кворуму означає присутність 61 депутата парламенту. Однак під час голосування в кабміні були присутні 51 депутат. При цьому додатково було десять довіреностей від інших депутатів.

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"Наявність довіреностей дає право на голосування, але не на формування кворуму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше парламент Киргизії затвердив новий склад уряду. Тоді прем'єром був призначений Садир Жапаров.

Крім того, нові парламентські вибори в країні повинні призначити до 6 листопада. ЦВК також звернувся до парламенту країни з проханням внести певні зміни у виборче законодавство.

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