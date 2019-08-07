Президент Киргизии прервал отпуск на фоне ситуации с Атамбаевым

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в столицу страны Бишкек на фоне ситуации с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии.

Как сообщается, Жээнбеков ушел в отпуск 5 августа. Информация о его возвращении появилась на фоне сообщений о задержании экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции.

По словам адвоката Атамбаева Сергея Слесарева, "он находится в безопасном месте" и не задержан. Информацию о задержании также опровергла местный депутат Ирина Карамушкина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киргизии спецназ штурмует резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

Напомним, новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность в ноябре 2017 года. Через некоторое время правоохранительные органы начали преследовать окружение Атамбаева и добились снятия с него неприкосновенности.

Его проверяют на причастность к незаконному обогащению, незаконному завладению земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев называет все обвинения против него "абсурдом", он постоянно находится в своей резиденции, расположенной в предгорной зоне в 20 км от Бишкека.