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Президент Киргизии отправил в отставку премьера и правительство

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова. Также в отставку отправлено все правительство Киргизии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 9 октября. Он вступает в силу со дня подписания.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому… от исполнения обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики освобожден Кубатбек Боронов. Основанием стало заявление Кубатбека Боронова", - говорится в сообщении.

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Напомним, в понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. На акции вышли тысячи людей, которые после столкновений с силовиками, захватили здание парламента страны и президентской администрации.

На фоне протестов 6 октября Боронов подал в отставку. Также в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.

Также сообщалось, что о готовности уйти со своего поста заявил Жээнбеков.

Ранее РБК-Украина писало, что оппозиция Киргизии выдвинула Омурбека Бабанова на должность премьера.

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