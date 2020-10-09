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Президент Киргизстану відправив у відставку прем'єра і уряд

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Також у відставку відправлено весь уряд Киргизії.

Про це повідомляє прес-служба президента Киргизстану.

Відповідний указ був оприлюднений в п'ятницю, 9 жовтня. Він вступає в силу з дня підписання.

"Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким ... від виконання обов'язків прем'єр-міністра Киргизької Республіки звільнений Кубатбек Боронов. Підставою стала заява Кубатбека Боронова", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в понеділок в Киргизстані спалахнули масові протести незгодних з підсумками виборів до парламенту країни, які пройшли 4 жовтня. На акції вийшли тисячі людей, які після зіткнень з силовиками, захопили будівлю парламенту країни і президентської адміністрації.

На тлі протестів 6 жовтня Боронов подав у відставку. Також у відставку пішли мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринськой і Таласської областей та інші чиновники.

Також повідомлялося, що про готовність піти зі свого поста заявив Жеенбеков.

Раніше РБК-Україна писало, що опозиція Киргизії висунула Омурбека Бабанова на посаду прем'єра.

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