Президент Казахстана создал следственную группу для наказания протестующих

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ. Группа займется установлением и привлечением к уголовной и административной ответственности участников массовых протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Казахстана .

Кроме того, поручается "создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации", - говорится в документе.

Также Нацбанку поручатся обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.