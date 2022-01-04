Президент Казахстана проведет совещание по ситуации в стране на фоне протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Она состоится завтра, 5 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря главы государства Берика Уали в Facebook.

"5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране", - написал он.

Напомним, в Казахстане третий день подряд продолжаются массовые протесты сначала вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие требовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призвали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Кроме этого, требования расширились - помимо отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

Подробнее о событиях в Казахстане - в материале РБК-Украина.