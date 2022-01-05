Президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства, - СМИ

В стране четвертый день идут протесты из-за повышения цен на автомобильный газ, протестующие требовали отставки правительства. Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза - с 60 до 120 тенге за литр.

Накануне, 4 января, акции протеста в Казахстане переросли в столкновения с полицией, для разгона толпы применили светошумовые гранаты. В городе Алматы и Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Там будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00, запрещен выезд и въезд в оба региона. Также введен запрет на массовые мероприятия, продажу алкоголя и оружия.