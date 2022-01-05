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Президент Казахстану планує оголосити про відставку уряду, - ЗМІ

Автор: Анна Полисученко

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв вранці планує оголосити про відставку уряду. Це було однією з вимог протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zakon.kz.

У країні четвертий день йдуть протести через підвищення цін на автомобільний газ, протестувальники вимагали відставки уряду. Ситуація в Казахстані загострилася після того, як 2 січня жителі міст Жанаозен і Актау вийшли на вулиці із закликом знизити ціни на паливо. Вартість газу в Казахстані з 1 січня зросла в два рази - з 60 до 120 тенге за літр.

Напередодні, 4 січня, акції протесту в Казахстані переросли в зіткнення з поліцією, для розгону натовпу застосували світлошумові гранати. У місті Алмати та Мангістауській області введено режим надзвичайного стану до 19 січня. Там діятиме комендантська година з 23:00 до 7:00, заборонений виїзд і в'їзд в обидва регіони. Також введено заборону на масові заходи, продаж алкоголю і зброї.

Раніше ми писали, що в Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка.

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Казахстан