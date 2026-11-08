Президент Ізраїлю про рішення Трампа припинити допомогу: "Як грім серед ясного неба"

Про припинення допомоги Трамп заявив 3 листопада, у день проміжних виборів, в інтерв'ю Fox News. Подробиць він майже не навів.

"Ізраїль для нас номер один, ми даємо йому більше, ніж будь-кому, і він більше цього не потребує", - сказав президент США.

Чинний меморандум про взаєморозуміння між країнами діє до 2028 року. Він передбачає, що Ізраїль щороку отримує 3,8 млрд доларів на закупівлю американської зброї.

Герцог розповів про своє занепокоєння під час зустрічі з партією "Яшар" Гаді Айзенкота, головного суперника Біньяміна Нетаньягу.

"Питання американської допомоги дуже мене турбує, і воно впало на мене як грім серед ясного неба", - заявив президент.

Сам Нетаньягу рішення Трампа публічно не прокоментував.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі заявив, що з'ясовує подробиці рішення. Він виступив на захист військової допомоги, яка стає дедалі менш популярною і серед демократів, і серед республіканців.

Хакабі також не погодився з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Той заявив, що відносини з Ізраїлем стали однією з причин поразки республіканців на виборах.