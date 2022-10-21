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Президент Італії доручив Мелоні сформувати уряд

Фото: Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив Джордже Мелоні - лідеру партії "Брати Італії", яка перемогла у складі коаліції на парламентських виборах, сформувати новий уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента Італії.

Мелоні своєю чергою представила главі держави склад своєї ради міністрів. Церемонія складання присяги нової ради міністрів відбудеться у президентському Квірінальському палаці в суботу, 22 жовтня, о 10:00. Саме у суботу Мелоні має оголосити склад міністрів.

Раніше ми писали, що новий пакет військової допомоги Україні надав уряд Італії. Він допоможе значно посилити обороноздатність України від російської агресії.

Також повідомлялося, що Мелоні заявила про свою повну підтримку Києва після отримання поздоровлень від президента України Володимира Зеленського з її перемогою на виборах.

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