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Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство

Фото: Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Италии.

Мелони, в свою очередь, представила главе государства состав своего совета министров. Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу, 22 октября, в 10:00. Именно в субботу Мелони должна объявить состав министров.

Ранее мы писали, что новый пакет военной помощи Украине предоставило правительство Италии. Он поможет значительно усилить обороноспособность Украины от российской агрессии.

Также сообщалось, что Мелони заявила о своей полной поддержке Киева после получения поздравлений от президента Украины Владимира Зеленского с ее победой на выборах.

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