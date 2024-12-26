Президент Ірану зібрався до Путіна в Москву: яка мета візиту

Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло, що Росія та Іран планують підписати новий договір про стратегічне партнерство. Це може статися напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Зауважимо, що нині Іран і Росія співпрацюють у військовій, економічній та енергетичній сферах.

Росія виступає важливим постачальником військової техніки для Ірану. А Іран надає Росії військову допомогу у війні проти України. Зокрема, росіяни отримують від Ірану дрони-камікадзе "Шахед", якими окупанти регулярно атакують цивільну інфраструктуру в Україні.

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