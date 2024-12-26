Президент Ирана собрался к Путину в Москву: какова цель визита

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что Россия и Иран планируют подписать новый договор о стратегическом партнерстве. Это может произойти накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Заметим, что сейчас Иран и Россия сотрудничают в военной, экономической и энергетической сферах.

Россия выступает важным поставщиком военной техники для Ирана. А Иран предоставляет России военную помощь в войне против Украины. В частности, россияне получают от Ирана дроны-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.

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