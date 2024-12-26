RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Президент Ирана собрался к Путину в Москву: какова цель визита

Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Ирана Масуд Пезешкиян планирует посетить Москву. Встреча состоится во второй половине января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Пезешкиян планирует посетить Москву 17 января.

По словам Посла, президент Ирана планирует подписать с российским диктатором Владимиром Путиным договор о сотрудничестве Тегерана и Москвы.

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что Россия и Иран планируют подписать новый договор о стратегическом партнерстве. Это может произойти накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Заметим, что сейчас Иран и Россия сотрудничают в военной, экономической и энергетической сферах.

Россия выступает важным поставщиком военной техники для Ирана. А Иран предоставляет России военную помощь в войне против Украины. В частности, россияне получают от Ирана дроны-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИран