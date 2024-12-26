Президент Ирана собрался к Путину в Москву: какова цель визита

Президент Ирана Масуд Пезешкиян планирует посетить Москву. Встреча состоится во второй половине января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Пезешкиян планирует посетить Москву 17 января.
По словам Посла, президент Ирана планирует подписать с российским диктатором Владимиром Путиным договор о сотрудничестве Тегерана и Москвы.
Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что Россия и Иран планируют подписать новый договор о стратегическом партнерстве. Это может произойти накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Заметим, что сейчас Иран и Россия сотрудничают в военной, экономической и энергетической сферах.
Россия выступает важным поставщиком военной техники для Ирана. А Иран предоставляет России военную помощь в войне против Украины. В частности, россияне получают от Ирана дроны-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.
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