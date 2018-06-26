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Президент Ирана считает выход США из ядерной сделки худшим решением Трампа

НовостиПолитика    26.06.2018 - 13:55
Фото: Хасан Рухани (facebook.com/MIDRussia)
Фото: Хасан Рухани (facebook.com/MIDRussia)

Рухани назвал новые санкции США частью "психологической, экономической и политической войны"

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что выход Соединенных Штатов Америки (США) из ядерной сделки является худшим решением президента США Дональда Трампа, которое навредило репутации Америки. Об этом сообщает Reuters.

"Выход (из соглашения, - ред.) был худшим решением, которое он (Трамп, - ред.) мог сделать. Это было ужасно. Это навредило мировой репутации Америки", - отметил Рухани.

Лидер Ирана назвал новые санкции Штатов частью "психологической, экономической и политической войны" и добавил, что Вашингтон заплатит высокую цену за свои действия. Он также пообещал иранцам, что правительство страны сможет справиться с экономическим давлением новых санкций США.

Указано, что выступление с заявлением Рухани сделал после вчерашнего протеста против девальвации национальной валюты, который заставил правительство страны созвать экстренное совещание для принятия мер по нормализации ситуации на валютном рынке.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что правительство Ирана ждет, что Европа представит пакет предложений для сохранения ядерного соглашения до конца июля 2018 года.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Иран, ядерное соглашение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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