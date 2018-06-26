Президент Ірану вважає вихід США з ядерної угоди найгіршим рішенням Трампа

Рухані назвав нові санкції США частиною "психологічної, економічної і політичної війни"

Президент Ірану Хасан Рухані вважає, що вихід Сполучених Штатів Америки (США) з ядерної угоди є найгіршим рішенням президента США Дональда Трампа, яке нашкодило репутації Америки. Про це повідомляє Reuters.

"Вихід (з угоди, - ред.) був гіршим рішенням, яке він (Трамп, - ред.) міг зробити. Це було жахливо. Це нашкодило світовій репутації Америки", - зазначив Рухані.

Лідер Ірану назвав нові санкції Штатів частиною "психологічної, економічної і політичної війни" і додав, що Вашингтон заплатить високу ціну за свої дії. Він також пообіцяв іранцям, що уряд країни зможе впоратися з економічним тиском нових санкцій США.

Вказано, що виступ із заявою Рухані зробив після вчорашнього протесту проти девальвації національної валюти, який змусив уряд країни скликати екстрену нараду для вжиття заходів щодо нормалізації ситуації на валютному ринку.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що уряд Ірану чекає, що Європа представить пакет пропозицій для збереження ядерної угоди до кінця липня 2018 року.