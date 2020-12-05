Президент "Ингульца" заявил о предвзятом судействе в матче со "Львовом"

Фото: матч "Львов" - "Ингулец" (facebook.com)

Матч завершился с ничейным счетом 1:1

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк считает, что у клуба украли победу в матче с ФК "Львов". Матч, который состоялся 5-го декабря во Львове, завершился с ничейным счетом 1:1.

Об этом говорится на сайте клуба.

"Что здесь комментировать? У нас украли победу! Предвзятое судейство в матче было видно не вооруженным глазом. Это какой-то судейский беспредел! Не засчитали гол Мкомоли. Не дали красную за руку в штрафной. Не дали красную за фол последней надежды на Ситчанове. Дали возможность "Львову" сохранить лицо. Не засчитали чистый гол Коваленко", - заявил Поворознюк.

Кроме того, по его словам, в перерыве к арбитрам заходил спортивный директор ФК "Львов".

"Что он там делал? Он не имеет права туда заходить! Уже не первый раз судьи помогают нашим соперникам. Мне звонят коллеги, болельщики и рассказывают, что у нас украли 3 очка. Вкладывать деньги в футбол не хочется после таких матчей. Мы никогда не работали и не будем работать с судьями. Может именно поэтому к нашему клубу такое отношение? Возможно, кому-то не хочется видеть наш клуб в УПЛ? Но мы будем биться за каждый балл и обязательно огорчим всех наших недоброжелателей", - добавил Поворознюк.

Напомним, в субботу, 5-го декабря, состоялся матч двенадцатого тура Украинской премьер-лиги между ПФК "Львов" и "Ингульцом".

На 74 минуте арбитр не засчитал чистый мяч Коваленко в ворота "горожан" – финальный свисток зафиксировал 1:1. Львов остался на предпоследней строчке в турнирной таблице с 8 очками, "Ингулец" набрал 11 очков и расположился десятым.