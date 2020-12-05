Президент "Інгульця" заявив про упереджене суддівство у матчі зі "Львовом"

Фото: матч "Львів" - "Інгулець" (facebook.com)

Матч завершився з нічийним рахунком 1:1

Президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк вважає, що у клуба вкрали перемогу у матчі з ФК "Львів". Матч, що відбувся 5-го грудня у Львові, завершився з нічийним рахунком 1:1.

Про це йдеться на сайті клубу.

"Що тут коментувати? В нас вкрали перемогу! Упереджене суддівство у матчі було видно не озброєним оком. Це якесь суддівське свавілля! Не зарахували гол Мкомоли. Не дали червону за руку у карному майданчику. Не дали червону за фол останньої надії на Сітчінаві. Дали можливість "Львову" зберегти обличчя. Не зарахували чистий гол Коваленка", - заявив Поворознюк.

Крім того, за його словами, у перерві до арбітрів заходив спортивний директор ФК "Львів".

"Що він там робив? Він не має права туди заходити! Вже не вперше судді допомагають нашим суперникам. Мені телефонують колеги, вболівальники і розповідають, що в нас вкрали 3 очки. Вкладати гроші в футбол не хочеться після таких матчів. Ми ніколи не працювали і не будемо працювати з суддями. Може саме тому до нашого клубу таке ставлення? Можливо, комусь не хочеться бачити наш клуб в УПЛ? Але ми будемо битися за кожен бал і обов'язково засмутимо усіх наших недоброзичливців", - додав Поворознюк.

Нагадаємо, у суботу, 5-го грудня, відбувся матч дванадцятого туру Української прем'єр-ліги між ПФК "Львів" та "Інгульцем".

На 74 хвилині арбітр не зарахував чистий м'яч Коваленка у ворота "містян" – фінальний свисток зафіксував 1:1. Львів залишився на передостанній сходинці в турнірній таблиці з 8 очками, "Інгулець" набрав 11 балів та розташувався десятим.