Президент Хорватії сказав, хто найбільше сприяє вступу України до ЄС

Володимир Путін мимоволі став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу. Його вторгнення в Україну у 2022 році підштовхнуло до вступу до блоку все більше країн.

Про це заявив прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg .

"За останні два з половиною роки ми побачили стратегічне зрушення у європейських столицях, які стали більш відкритими для розширення. Я вважаю, що Володимир Путін найбільше сприяв розширенню", - сказав він.

У червні ЄС погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство у блоці, що стало важливим кроком у процесі, який, ймовірно, займе роки.

Раніше цього року лідери ЄС також погодилися розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи та протистояти зростанню впливу Росії. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають у різних стадіях процесу вступу.

"У найближчі п'ять років, особливо в рамках мандату нової Єврокомісії, буде цікаво подивитися, як кожен із них досягне прогресу і виконає критерії", - сказав Пленкович. "Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів".

Колишній європейський дипломат Пленкович наразі займає третій термін поспіль як прем'єр-міністр після того, як його правоцентристська Хорватська демократична спілка перемогла на парламентських виборах у квітні. Минулого тижня він був у Нью-Йорку на щорічній сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Будучи переконаним прихильником України у її війні проти російського вторгнення, Пленкович планує провести на початку жовтня у Дубровнику саміт із президентом Володимиром Зеленським та лідерами країн Південно-Східної Європи.

"Ідея полягає в тому, щоб продемонструвати солідарність та підтримку Україні з боку групи країн, які мають багато історичних зв'язків із Україною та українським народом", - сказав він. Лідери підтримають уряд у Києві "в його прагненні до свободи, територіальної цілісності, а також у тому, як забезпечити, щоб українська економіка добре функціонувала у складних обставинах".