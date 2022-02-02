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Президент Гвинеи-Бисау заявил о неудавшейся попытке госпереворота

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Гвинея-Бисау, Среда 02 февраля 2022 01:36
Президент Гвинеи-Бисау заявил о неудавшейся попытке госпереворота Фото: Умару Сисоку Эмбало, президент Гвинея-Бисау (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Гвинее-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил, что в стране произошла попытка государственного переворота. Но она провалилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы государства, это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь кабинет министров. Эмбало указал, что попытка была хорошо организована, ее могли осуществить "люди, причастные к торговле наркотиками".

Президент страны отметил, что армия осталась верна действующему правительству. На данный момент уже проходят аресты.

"В Бисау возвращается спокойствие!", - заявил Эмбало.

2 февраля возле Дворца правительства на окраине столицы республики Бисау началась стрельба. После чего местные отделения банков закрылись, в город вошли правительственные танки.

Сообщается о раненых и убитых.

Отметим, что военный переворот ранее произошел в Буркина-Фасо.

Военные устроили беспорядки. Они потребовали отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Во главе группы стоят молодые офицеры. В последние несколько месяцев президент Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.

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