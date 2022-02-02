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Президент Гвінеї-Бісау заявив про невдалу спробу держперевороту

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Гвінея-Бісау, Середа 02 лютого 2022 01:36
Президент Гвінеї-Бісау заявив про невдалу спробу держперевороту Фото: Умару Сісоку Ембало, президент Гвінея-Бісау (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало повідомив, що в країні відбулася спроба державного перевороту. Але вона провалилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави держави, це був не просто переворот, а спроба вбити президента, прем'єр-міністра Нуно Гомеша Набіама і весь кабінет міністрів. Ембало вказав, що спроба була добре організована, її могли здійснити "люди, причетні до торгівлі наркотиками".

Президент країни зазначив, що армія залишилася вірна чинному уряду. На цей час вже проходять арешти.

"У Бісау повертається спокій!", - заявив Ембало.

2 лютого біля Палацу уряду на околиці столиці республіки Бісау почалася стрілянина. Після чого місцеві відділення банків закрилися, в місто увійшли урядові танки.

Повідомляється про поранених і вбитих.

Зазначимо, що військовий переворот раніше стався в Буркіна-Фасо.

Воєнний влаштували заворушення. Вони зажадали відставки президента країни Рока Марка Крістіана Каборе.

Влада Буркіна-Фасо оголосила 11 січня, що затримали групу військових, які підозрюються в підготовці захоплення влади в країні. На чолі групи стоять молоді офіцери. В останні кілька місяців президент Каборе провів низку великих перестановок у командуванні збройними силами країни.

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