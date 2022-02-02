Президент Гвінеї-Бісау заявив про невдалу спробу держперевороту

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало повідомив, що в країні відбулася спроба державного перевороту. Але вона провалилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами глави держави, це був не просто переворот, а спроба вбити президента, прем'єр-міністра Нуно Гомеша Набіама і весь кабінет міністрів. Ембало вказав, що спроба була добре організована, її могли здійснити "люди, причетні до торгівлі наркотиками".

Президент країни зазначив, що армія залишилася вірна чинному уряду. На цей час вже проходять арешти.

"У Бісау повертається спокій!", - заявив Ембало.

2 лютого біля Палацу уряду на околиці столиці республіки Бісау почалася стрілянина. Після чого місцеві відділення банків закрилися, в місто увійшли урядові танки.

Повідомляється про поранених і вбитих.