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Президент Гватемалы осудил поджог здания парламента

Гватемала, Воскресенье 22 ноября 2020 15:36
Президент Гватемалы осудил поджог здания парламента
Фото: пожар в здании парламента Гватемалы (соцсети)
Автор: Юлия Струк

Протестующие подожгли часть здания Конгресса Гватемалы. Президент страны Алехандро Джиямматтей осудил поджог.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Глава государства добавил, что сейчас встречается с разными группами депутатов для внесения изменений в главную смету страны.

Указано, что 7 тысяч человек собрались возле стен парламента страны и протестуют против бюджета. Парламентарии решили урезать финансирование в области образования и здравоохранения страны.

Причиненный ущерб зданию пока не подсчитали.

При этом вице-президент страны Гильермо Кастилло уже предложил свою отставку и призвал президента последовать его примеру "ради блага страны".

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что сотни протестующих захватили Конгресс Гватемалы в эту субботу и подожгли несколько комнат внутри. Депутатов внутри здания парламента не было.

Участники митингов выломали входную дверь в здание парламента, а также разбили окна. Они бросили внутрь факелы, которые разожгли пожар.

Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих.

Напомним, летом 2017 года Совет министров Гватемалы объявил чрезвычайное общественное положение из-за состояния дорог, которые расположены на территории страны.

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