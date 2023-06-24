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Президент Грузії закликала уряд переглянути візовий режим через бунт у РФ

Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала уряд скликати термінове засідання Ради безпеки. Зокрема, щоб переглянути візовий режим для росіян і посилити прикордонний контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший канал Грузії".

"Я змушена публічно закликати прем'єр-міністра негайно скликати Раду безпеки. Вважаю, що сьогодні є кілька важливих питань, які слід обговорити в такому форматі. Час іде, одне - посилити прикордонний контроль і переглянути візовий режим", - заявила вона.

При цьому Зурабішвілі закликала прем'єра використовувати списки санкційних осіб на кордоні.

"Не повинен створюватися інформаційний вакуум, тому що громадськість повинна отримувати своєчасну і детальну інформацію про заходи, яких вживає уряд для захисту безпеки країни. Не слід створювати безпідставних побоювань, що часто буває за інформаційного вакууму і поширення неправдивої інформації", - заявила вона.

Між власником ПВК "Вагнера" і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу вже кілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків із Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" дійсно вийшли з Бахмута, а на позиціях їх замінила регулярна армія.

Учора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Засновник ПВК заявив, що російські війська нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав із Ростова.

Після півночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" зайняли військові об'єкти в Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

Про все, що відбувається в Росії, читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

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