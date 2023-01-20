Президент Грузії проти відновлення авіасполучення з РФ: пам'ятаємо їх трюки

"Я не підтримую відновлення авіасполучення з Росією", - сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, в той час, коли всі країни-партнери Грузії "словом чи справою висловлюють максимальну солідарність із самовідданою боротьбою України", для неї і більшої частини суспільства "позиція уряду та правлячої партії, м'яко кажучи, незрозуміла".

"Я поділяю аргументи, які вони використовують на підтримку цієї позиції, тобто нібито це служить полегшенню проблем грузинів, які проживають у Росії. Хоча б тому, що протягом місяців, попри всі мої зусилля, мені не вдавалося досягти результату щодо спрощення критеріїв надання громадянства - питання, яке найбільше турбує наших співвітчизників за кордоном, у тому числі й у Росії", - зауважила Зурабішвілі.

Своєю чергою президент Грузія застерегла від "застарілих трюків" росіян.

"В цей час, якщо ми хоч щось пам'ятаємо про застарілі трюки Росії, ми повинні розуміти, що Кремль "вкидатиме" такі теми, коли сподівається створити якийсь розкол між нами і нашими західними партнерами. Це недопустимо!" - акцентувала Зурабішвілі.

Що сталося

Нагадаємо, що між Росією та Грузією припинене авіасполучення з 8 липня 2019 року.

Втім, вчора голова грузинської провладної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення з РФ. Така його заява послідувала після того, як глава МЗС РФ Сергій Лаврова похвалив уряд Грузії через неприєднання до санкцій проти РФ, а потім заявив, що Москва може незабаром відновити пряме авіасполучення із Тбілісі.

На це вже відреагували в українському МЗС. Там назвали це "черговим обміном реверансами між Тбілісі та Москвою".

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