Президент Грузії оскаржить закон про "іноагентів" у конституційному суді

Зурабішвілі вважає, що закон про "іноагентів" антинаціональний і несумісний із конституцією.

Якщо Конституційний суд прийме скаргу президента, Ека Беселія захищатиме інтереси Зурабішвілі.

"Сьогодні позов буде направлено до суду, і я сподіваюся, що скоро буде призначено судове засідання, що ця справа і цей позов будуть розглянуті швидко, тому що час дуже важливий. Як буде представлений у цьому процесі президент, ми побачимо, проте він реально бере участь у цьому процесі і, природно, знизить зусилля, щоб уникнути тієї великої шкоди, яку цей закон завдав країні", - заявила адвокатка президента Грузії.

Вона додала, що суду не слід використовувати літній період як привід відкласти розгляд справи, оскільки строки мають велике значення і цього рішення чекає вся країна.

"У позові міститься вимога призупинити дію норми до того, як Конституційний суд по суті вирішить цей спір, тобто на нормативному засіданні, на початковому етапі, а дія цього закону призупиняється", - заявила адвокатка.