Президент Грузії оскаржить закон про "іноагентів" у конституційному суді

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оскаржить закон про "іноагентів" у конституційному суді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV Pirveli.
Зурабішвілі вважає, що закон про "іноагентів" антинаціональний і несумісний із конституцією.
Якщо Конституційний суд прийме скаргу президента, Ека Беселія захищатиме інтереси Зурабішвілі.
"Сьогодні позов буде направлено до суду, і я сподіваюся, що скоро буде призначено судове засідання, що ця справа і цей позов будуть розглянуті швидко, тому що час дуже важливий. Як буде представлений у цьому процесі президент, ми побачимо, проте він реально бере участь у цьому процесі і, природно, знизить зусилля, щоб уникнути тієї великої шкоди, яку цей закон завдав країні", - заявила адвокатка президента Грузії.
Вона додала, що суду не слід використовувати літній період як привід відкласти розгляд справи, оскільки строки мають велике значення і цього рішення чекає вся країна.
"У позові міститься вимога призупинити дію норми до того, як Конституційний суд по суті вирішить цей спір, тобто на нормативному засіданні, на початковому етапі, а дія цього закону призупиняється", - заявила адвокатка.
Попри вето президента Саломе Зурабішвілі, 28 травня парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу", фактично його ухвалюючи. Цей крок викликав різку критику з боку західних партнерів та спровокував масові протести у грузинському суспільстві, адже цей закон фактично є копією аналогічного закону, який діє в Росії.
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попереджав, що європейську перспективу Грузії буде скасовано, якщо Тбілісі продовжать свою політику.
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