Президент Грузии обжалует закон об "иноагентах" в конституционном суде

Зурабишвили считает, что закон об "иноагентах" антинационален и несовместим с конституцией.

Если Конституционный суд примет жалобу президента, Эка Беселия будет защищать интересы Зурабишвили.

"Сегодня иск будет направлен в суд, и я надеюсь, что скоро будет назначено судебное заседание, что это дело и этот иск будут рассмотрены быстро, потому что время очень важно. Как будет представлен в этом процессе президент, мы увидим, однако он реально участвует в этом процессе и, естественно, снизит усилия, чтобы избежать того большого ущерба, который этот закон принес стране", - заявила адвокат президента Грузии.

Она добавила, что суду не следует использовать летний период как повод отложить рассмотрение дела, поскольку сроки имеют большое значение и этого решения ждет вся страна.

"В иске содержится требование приостановить действие нормы до того, как Конституционный суд по существу разрешит этот спор, т.е. на нормативном заседании, на начальном этапе, а действие этого закона приостанавливается", - заявила адвокат.