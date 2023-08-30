Президент Грузії хотіла відвідати Україну та ЄС, але уряд їй відмовив

Як зазначає уряд Грузії, президенту офіційно відмовлено у візиті до України, який мав відбутися 22-24 серпня.

Також Зурабішвілі заборонили відвідувати з офіційними візитами Німеччину, Швейцарію, Польщу, Бельгію, Данію, ОАЕ, Болгарію, Чехію та Ізраїль. Президент повинна була відвідати ці країни восени та взимку 2023 року.

За законодавством Грузії, президент країни повинен отримати схвалення уряду, щоб здійснити закордонні робочі візити.

Попри рішення уряду, президент Грузії планує відвідати Німеччину 31 серпня, де зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Вона хоче зустрітися з європейськими лідерами, щоб обговорити надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.

Правляча партія "Грузинська мрія" звинувачує Зурабішвілі у порушенні Конституції.

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Нагадаємо, що відносини України та Грузії після повномасштабного вторгнення РФ зіпсувалися. Проросійський уряд країни відкрито не засудив загарбницьку війну. Грузія продовжує економічну співпрацю з РФ та навіть відновила авіаційне сполучення.

При цьому президент Саломе Зурабішвілі підтримує Україну та європейську інтеграцію Грузії. Вона критикує уряд та правлячу партію "Грузинська мрія".

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