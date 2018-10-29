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Президент Грузії закликав громадян бути "більш активними" на другому турі виборів

Новини » Політика    29.10.2018 - 20:27
Фото: Георгій Маргвелашвілі (flickr.com/european_parliament)
Фото: Георгій Маргвелашвілі (flickr.com/european_parliament)

Другий тур виборів президента Грузії може відбутися не пізніше 2 грудня

Нинішній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі закликав населення до активності у другому турі виборів президента країни. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Грузия-Online".

За його словами, це дуже важливо для демократичних процесів у Грузії. Також зазначив, що "другий тур дуже важливий".

"Закликаю всіх взяти активну участь у другому турі... Відчуття грузинського виборця, що він є визначником політичних інститутів і визначником успіху або поразки політичних сил, ще більше має поглибитися на цих виборах", - сказав він.

Також Маргвелашвілі звернувся до міжнародних та місцевих спостерігачів, щоб і вони активно були представлені під час другого туру виборів.

"Дуже важливо, щоб в тому ж обсязі, з тією ж ретельністю, з тією ж інтенсивністю були представлені спостережні місії під час другого туру виборів", - заявив Маргвелашвілі.

Як зазначила голова виборчої комісії Грузії Тамара Жванія, другий тур виборів президента країни може відбутися не пізніше 2 грудня цього року.

Крім того, це останні прямі вибори президента країни. Наступного президента Грузії в 2024 році буде вибирати уже виборча колегія, що складається з 300 делегатів.

Нагадаємо, Грузії на президентських виборах, які пройшли 28 жовтня, згідно з підрахунком голосів на 96,4% виборчих дільниць, жлден з головних претендентів на пост глави країни не набрав необхідної для перемоги в першому турі кількості голосів. За даними Центрвиборчкому, явка виборців склала 46,7%, всього у голосуванні взяли участь 1 637 956 осіб.

У другий тур виборів президента Грузії виходять з практично рівними результатами: Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", - 38,6% голосів, і представник опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе - 37,7%.

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