Президент Германии призвал созвать трибунал по военным преступлениям Путина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к трибуналу по военным преступлениям против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ответить должны те, кто несет политическую ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Штайнмайера немецкому журналу Der Spiegel .

"Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. В том числе солдат. В том числе, военачальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность", - сказал он.

Украина обвинила Россию в геноциде и военных преступлениях, в частности в казни сотен мирных людей в Буче.