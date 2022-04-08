Президент Німеччини закликав скликати трибунал щодо військових злочинів Путіна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до трибуналу з військових злочинів проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Відповісти повинні ті, хто несе політичну відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Штайнмаєра німецькому журналу Der Spiegel.
"Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. У тому числі солдатів. В тому числі, воєначальники. І, звичайно ж, ті, хто несе політичну відповідальність", - сказав він.
Україна звинуватила Росію в геноциді і військових злочинах, зокрема в страти сотень мирних людей в Бучі.
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