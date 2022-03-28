Президент Германии предупредил немцев о "трудных временах" из-за войны в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев готовиться к "тяжелым дням" из-за войны России против Украины. Он отметил, что солидарность с украинским народом нужна будет "долгое время".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Да, нас в Германии тоже ждут более тяжелые дни. Впереди много трудностей. Наша солидарность и поддержка (Украины - ред.), наша готовность к ограничению потребуются еще долго", - цитирует издание заявление Штайнмайера перед концертом классической музыки "За свободу и мир".
Он также отметил, что жесткие санкции Запада против России неизбежно обернутся нестабильностью и определенными потерями также для Германии.
Отметим, на концерт был приглашен посол Украины в Германии Андрей Мельник. Однако дипломат отказался участвовать в мероприятии, организованном немецким президентом.
"Только российские солисты, никаких украинцев. Оскорбление. Извините, я буду держаться подальше", - написал Мельник в своем Twitter.
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