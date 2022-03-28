Президент Германии предупредил немцев о "трудных временах" из-за войны в Украине

"Да, нас в Германии тоже ждут более тяжелые дни. Впереди много трудностей. Наша солидарность и поддержка (Украины - ред.), наша готовность к ограничению потребуются еще долго", - цитирует издание заявление Штайнмайера перед концертом классической музыки "За свободу и мир".

Он также отметил, что жесткие санкции Запада против России неизбежно обернутся нестабильностью и определенными потерями также для Германии.

Отметим, на концерт был приглашен посол Украины в Германии Андрей Мельник. Однако дипломат отказался участвовать в мероприятии, организованном немецким президентом.

"Только российские солисты, никаких украинцев. Оскорбление. Извините, я буду держаться подальше", - написал Мельник в своем Twitter.