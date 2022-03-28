UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Германии предупредил немцев о "трудных временах" из-за войны в Украине

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев готовиться к "тяжелым дням" из-за войны России против Украины. Он отметил, что солидарность с украинским народом нужна будет "долгое время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Да, нас в Германии тоже ждут более тяжелые дни. Впереди много трудностей. Наша солидарность и поддержка (Украины - ред.), наша готовность к ограничению потребуются еще долго", - цитирует издание заявление Штайнмайера перед концертом классической музыки "За свободу и мир".

Он также отметил, что жесткие санкции Запада против России неизбежно обернутся нестабильностью и определенными потерями также для Германии.

Отметим, на концерт был приглашен посол Украины в Германии Андрей Мельник. Однако дипломат отказался участвовать в мероприятии, организованном немецким президентом.

"Только российские солисты, никаких украинцев. Оскорбление. Извините, я буду держаться подальше", - написал Мельник в своем Twitter.

Война России против Украины идет 33-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияШтайнмайерВойна России против Украины