Президент Німеччини попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні

"Так, нас в Німеччині теж чекають більш важкі дні. Попереду багато труднощів. Наша солідарність і підтримка (України - ред.), наша готовність до обмеження будуть потрібні ще довго", - цитує видання заяву Штайнмаєра перед концертом класичної музики "за свободу і мир".

Він також зазначив, що жорсткі санкції Заходу проти Росії неминуче обернуться нестабільністю і певними втратами також для Німеччини.

Зазначимо, на концерт був запрошений посол України в Німеччині Андрій Мельник. Однак дипломат відмовився брати участь у заході, організованому німецьким президентом.

"Тільки російські солісти, ніяких українців. Образа. Вибачте, я буду триматися подалі", - написав Мельник у своєму Twitter.