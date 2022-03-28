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Президент Німеччини попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні

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Берлін, Понеділок 28 березня 2022 01:49
Президент Німеччини попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Німеччини (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців готуватися до "важких днів" через війну Росії проти України. Він зазначив, що солідарність з українським народом потрібна буде "довгий час".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Так, нас в Німеччині теж чекають більш важкі дні. Попереду багато труднощів. Наша солідарність і підтримка (України - ред.), наша готовність до обмеження будуть потрібні ще довго", - цитує видання заяву Штайнмаєра перед концертом класичної музики "за свободу і мир".

Він також зазначив, що жорсткі санкції Заходу проти Росії неминуче обернуться нестабільністю і певними втратами також для Німеччини.

Зазначимо, на концерт був запрошений посол України в Німеччині Андрій Мельник. Однак дипломат відмовився брати участь у заході, організованому німецьким президентом.

"Тільки російські солісти, ніяких українців. Образа. Вибачте, я буду триматися подалі", - написав Мельник у своєму Twitter.

Війна Росії проти України триває 33-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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