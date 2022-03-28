Президент Німеччини попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців готуватися до "важких днів" через війну Росії проти України. Він зазначив, що солідарність з українським народом потрібна буде "довгий час".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Так, нас в Німеччині теж чекають більш важкі дні. Попереду багато труднощів. Наша солідарність і підтримка (України - ред.), наша готовність до обмеження будуть потрібні ще довго", - цитує видання заяву Штайнмаєра перед концертом класичної музики "за свободу і мир".
Він також зазначив, що жорсткі санкції Заходу проти Росії неминуче обернуться нестабільністю і певними втратами також для Німеччини.
Зазначимо, на концерт був запрошений посол України в Німеччині Андрій Мельник. Однак дипломат відмовився брати участь у заході, організованому німецьким президентом.
"Тільки російські солісти, ніяких українців. Образа. Вибачте, я буду триматися подалі", - написав Мельник у своєму Twitter.
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