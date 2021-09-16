Президент Германии обратился к странам Балтии: НАТО не оставит вас наедине с угрозами

"Не проходит и дня без того, чтобы российские военные самолеты не поднялись в небо над Балтийским морем. Все чаще при этом они нарушают воздушное пространство ваших государств", - заявил Штайнмайер.

Президент Германии подчеркнул, что ситуация с угрозами и риск возникновения инцидентов с момента незаконной оккупации Крыма и Донбасса, с момента стягивания российских войск к границе Украины стали настолько серьезными, какими не были уже давно.

"В этой ситуации вы - не одиноки. Кто угрожает государствам Балтии, тот грозит и всему НАТО, тот грозит Германии", - добавил он.

Штайнмайер добавил, что Бундесвер возглавляет контингент Североатлантического альянса в Литве, а немецкие военно-воздушные силы в порядке ротации с другими партнерами по Альянсу защищают воздушное пространство над Балтийским морем.