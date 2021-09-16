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Президент Німеччини звернувся до країн Балтії: НАТО не залишить вас наодинці з погрозами

Автор: Валерія Поліщук

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість через військову напруженість на східному фланзі НАТО. При цьому він запевнив країни Балтії в солідарності Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Німеччини.

"Не проходить і дня без того, щоб російські військові літаки не піднялися в небо над Балтійським морем. Все частіше при цьому вони порушують повітряний простір ваших держав", - заявив Штайнмаєр.

Президент Німеччини підкреслив, що ситуація з погрозами і ризик виникнення інцидентів з моменту незаконної окупації Криму і Донбасу, з моменту стягування російських військ до кордону України стали настільки серйозними, якими не були вже давно.

"У цій ситуації ви - не самотні. Хто загрожує державам Балтії, той загрожує і всьому НАТО, той загрожує Німеччині", - додав він.

Штайнмаєр додав, що Бундесвер очолює контингент Північноатлантичного альянсу в Литві, а німецькі Військово-повітряні сили в порядку ротації з іншими партнерами по Альянсу захищають повітряний простір над Балтійським морем.

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