Президент-футболіст із ПФЛ оновив знаковий рекорд чемпіонату України

58-річний функціонер вийшов у старті "фармацевтів" на поєдинок 20-го туру проти столичного колективу ЮКСА. У складі одеситів із перших хвилин зіграв і його син – 24-річний Андрій Лиховидов.

Лиховидов-старший оновив власний рекорд найбільш вікового футболіста серед професіоналів у чемпіонаті України. У день поєдинку проти "християн" повний вік рекордсмена склав 58 років, 1 місяць, 28 днів. Звітний матч став для нього 16-м у нинішньому сезоні.

Навесні торік Лиховидов побив рекорд іншого аксакала – Кадзуйосі Міури. Японський нападник до свого 57-річчя у лютому провів 4 матчі за "Олівейренсе" в Лізі Португалії 2 сезону 2023/24. Абсолютним рекордсменом світу можна вважати суринамця Ронні Брюйнсвіка. У 60 він зіграв 1 матч у Лізі КОНКАКАФ.

Хто такий Микола Лиховидов

Уродженець Нової Ковалівки Одеської області. Футболіст, тренер і функціонер "Реал-Фарми".

Прийшов до команди в ролі тренера та очолював команду в 2000-2003, 2006, 2009-2012 та 2016-2017 рр. У крісло президента клубу сів у 2010 році. Дебютував за "фармацевтів" як футболіст у 2011-му в аматорській першості України. На професіональному рівні вперше зіграв у липні того ж року.

Зазвичай виходить у стартовому складі "Реал-Фарми" на стартові 30+ хвилин. Його син – Андрій Лиховидов – капітан команди.