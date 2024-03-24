Президент-футболист из ПФЛ обновил знаковый рекорд чемпионата Украины

58-летний функционер вышел в старте "фармацевтов" на поединок 20-го тура против столичного коллектива ЮКСА. В составе одесситов с первых минут сыграл и его сын – 24-летний Андрей Лиховидов.

Лиховидов-старший обновил свой рекорд самого возрастного футболиста среди профессионалов в чемпионате Украины. В день поединка против "христиан" полный возраст рекордсмена составил 58 лет, 1 месяц, 28 дней. Отчетный матч стал для него 16-м в нынешнем сезоне.

Весной прошлого года Лиховидов побил рекорд другого аксакала Кадзуеси Миуры. Японский нападающий до своего 57-летия в феврале провел 4 матча за "Оливейренсе" в Лиге Португалии 2 сезона 2023/24. Абсолютным рекордсменом мира можно считать суринамца Ронни Брюйнсвика. В 60 он сыграл 1 матч в Лиге КОНКАКАФ.

Кто такой Николай Лиховидов

Уроженец Новой Ковалевки Одесской области. Футболист, тренер и функционер "Реал-Фармы".

Пришел в команду в роли тренера и возглавлял команду в 2000-2003, 2006, 2009-2012 и 2016-2017 гг. В кресло президента клуба сел в 2010 году. Дебютировал за "фармацевтов" как футболист в 2011-м в любительском первенстве Украины. На профессиональном уровне впервые сыграл в июле того же года.

Обычно выходит в стартовом составе "Реал-Фармы" на стартовые 30+ минут. Его сын – Андрей Лиховидов – капитан команды.