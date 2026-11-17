Фінський лідер визнав, що американські переговорники заслуговують на визнання за відновлення переговорного процесу між Україною та Росією, який раніше зайшов у глухий кут. Також він відзначив підтримку Вашингтоном участі європейських країн у майбутніх переговорах.

Однак, на думку Стубба, це не означає, що Європа має й надалі покладатися на США у відносинах із Москвою.

"Ми занадто довго передавали європейську взаємодію з Росією на аутсорсинг, і я вважаю це безвідповідальним", - сказав президент Фінляндії.

Він переконаний, що тепер, коли з'явилися певні рамки для переговорів, європейські лідери повинні самі виходити на контакт із російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому важливо, щоб усі вони доносили однакове повідомлення та дотримувалися спільної позиції.

Стубб попередив про ризик нового поділу Європи

Президент Фінляндії вважає, що Європа опинилася перед вибором між двома історичними сценаріями - Ялтинською угодою 1945 року та Гельсінськими угодами 1975 року.

Ялтинська угода закріпила розподіл сфер впливу після Другої світової війни та фактично віддала Центральну і Східну Європу в радянську орбіту. Натомість Гельсінські угоди сприяли зниженню напруженості між Сходом і Заходом, а також закріпленню принципів національного суверенітету, територіальної цілісності та прав людини.

На запитання, чи перебувають США в "таборі Ялти", Стубб відповів, що сподівається на протилежне. Водночас він визнав, що позиція Вашингтона поки не є визначеною.

"Ми не знаємо, на який бік схиляться США зараз. Ймовірно, вони схиляються більше до Ялтинського табору, але в майбутньому можуть схилитися більше до Гельсінського", - зазначив фінський президент.

Він додав, що невизначеність із позицією США не повинна заважати Європі продовжувати діалог і самостійно відстоювати свої інтереси.

Стубб також наголосив, що Росія не виграла війну проти України й, на його переконання, не виграє її. За його словами, Путін готовий до діалогу з Європою, хоча сам континент запізнився з підготовкою до таких переговорів.

