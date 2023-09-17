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Президент Фінляндії вважає "величезним" ризик застосування ядерки у війні РФ проти України

Гельсінкі, Неділя 17 вересня 2023 17:12
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Президент Фінляндії вважає "величезним" ризик застосування ядерки у війні РФ проти України Фото: Саулі Нііністе, президент Фінляндії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Фінляндії Саулі Нііністе вважає величезним ризик застосування ядерної зброї у війні, розв'язаній Росією проти України. Тому він розуміє вагання деяких політичних лідерів стосовно надання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Так, коментуючи в інтерв'ю NYT ситуацію з падінням російських ударних дронів на території Румунії, фінський президент заявив, що світ зараз "перебуває в дуже чутливій ситуації".

"Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, в гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", - сказав він.

Як пояснив Ніісте, його слова також частково є відповіддю тим, хто критикує "надто обережну" політику президента США Джо Байдена чи німецького канцлера Олафа Шольца щодо надання Україні далекобійних ракет.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має. У Фінляндії ми також чуємо голоси, що Америка повинна зробити те чи те. І я просто хотів зазначити, що якщо є ескалація великої війни, це буде світова війна, тож ядерний ризик стає явно більшим", - наголосив президент Фінляндії.

Ядерні погрози РФ

Нагадаємо, російські політики та пропагандисти неодноразово погрожували Україні та Заходу ядерними ударами. Як пояснював президент України Володимир Зеленський, Путін програє війну і у нього залишився лише один крок - вселити страх на Заході своєю ядерною зброєю.

Зокрема, росіяни вирішили перемістити свою ядерну зброю в Білорусь. Як зазначали в українській розвідці, перші ядерні боєголовки вже на білоруській території, але армія Білорусі не здатна їх застосувати.

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Ядерна зброя Финляндия Війна Росії проти України
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