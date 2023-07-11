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Президент Фінляндії не виключив закриття консульства РФ на Аландських островах

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Фінляндія, Вівторок 11 липня 2023 21:06
Президент Фінляндії не виключив закриття консульства РФ на Аландських островах Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія не виключає закриття консульства Росії на Аландських островах у відповідь на закриття Москвою консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо, яку приводить Bloomberg.

Що цьому передувало

Минулого тижня Росія наказала Фінляндії закрити своє представництво в Санкт-Петербурзі, Гельсінкі пообіцяв вжити заходів у відповідь, давши зрозуміти, що можуть вигнати дипломатів із консульства в Турку на південно-західному узбережжі країни.

Однак суспільний резонанс натомість зосередився на Аландських островах, які займають стратегічне становище в Балтійському морі. У результаті резонансу було порушено питання про те, чому Росії має бути дозволена така присутність на території НАТО.

Позиція президента Фінляндії щодо консульства РФ на Аландських островах

"Подивимося", - сказав Нііністьо, коли його запитали, чи можна закрити консульство на Аландських островах.

Він назвав цю дипломатичну місію "одним консулом і його дружиною".

"У Турку консульство більше, ніж у Санкт-Петербурзі. Але ми ще не ухвалили рішення. Принаймні, консульство в Турку явно на столі", - сказав він.

Ставлення Фінляндії до РФ після вторгнення в Україну

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які торкнуться бізнесменів, студентів та власників нерухомості.

Фінляндія ще минулого року заборонила "необов'язкові поїздки" росіян до країни. При цьому влада активно виступає за посилення обмежень.

Також Фінляндія вирішила нещодавно оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння.

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